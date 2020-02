Taktická akce Hot Brass kombinuje hratelnost sérií SWAT a Door Kickers

Windows

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Není nad pořádnou taktickou akci z policejního prostředí. Této disciplíně kdysi dávno kralovala výborná série SWAT, která dodnes nemá náhradu. Ne v 3D grafice. O něco podobného se pokusila hra Door Kickers s tím rozdílem, že jste vše sledovali z ptačího pohledu a výsledek byl překvapivě výborný. Stejný přístup razí i novinka Hot Brass, ve které se vsází na kooperaci.

Nenechte se odradit prapodivnou volbou tvůrců, kteří vaše herní postavy degradovali do pouhých ikonek. Ve hře Hot Brass nebudete pobíhat po stísněných prostorách potemnělých domů jako těžkooděnci, ale jako ikony vybavení. Vypadá to trochu zvláštně, ale vlastně to nabízí zajímavý přístup k vyřešení vypjatých situací.

Okamžitě víte, kdo z vašich tří kolegů, ať už ovládaných živými hráči či počítačem, třímá samopal, kdo pistoli a kdo štít. To samé platí o vašich nepřátelích, takže se v realtimové akci dokážete ihned zorientovat. A snadno rozeznáte i nevinné občany, jejichž ikonka se jednoduše vzdává.

Kromě smrtících zbraní nebude chybět ani nesmrtící taser a oslepující granáty, pro různé situace využijete dokonce výbušniny. Spíš než pro vyhození teroristů do vzduchu si můžete sami udělat vstupní bod do budovy prakticky odkudkoliv. Téměř vše ve hře má být zničitelné, což dále podporuje taktické možnosti.

Do různých misí se budete vydávat z vlastní základny, kde máte dostatek času pro vybavení své skvadry adekvátními nástroji. Někdy bude lepší přímá hlasitá cesta, jindy přijde vhod plížení ve stínech. Nevinné oběti zločinu na vás v každém případě spoléhají, tak je nezklamte.

Tvůrci Hot Brass někdy letos teprve oznámí datum vydání, ale už 20. února proběhne otevřená beta, do které se můžete hlásit na oficiální stránce. K vyzkoušení budou dvě tréninkové mise a jedna mise s únosem, které se všechny dostanou i do finální hry.