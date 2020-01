Další postavou rozšiřující Apex Legends bude šampión MMA Forge

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Čtvrtého února to bude přesně rok od oznámení, překvapivého vydání a zázračného úspěchu battle royale hry Apex Legends, za kterou stojí studio mající na svědomí i hry jako Titanfall a Star Wars Jedi: Fallen Order. V ten samý den o rok později započne čtvrtá sezóna nazvaná Assimilation, která představí (mimo jiné) nového hrdinu Forge.

Pokud vám v Apex Legends chyběl opravdu robustní chlapík, který by dával přednost soubojům tělo na tělo, Forge je vaší odpovědí. Hora svalů na pravé straně, na té druhé robotická ruka, která jistě umí zasadit pořádný levý hák, přičemž vypadá, že by mohla posloužit i jako štít. Ne tedy, že by se za ní Forge vešel celý, ale minimálně trup a hlavu by z boku schovat mohla.

Forge je sportovec, který totálně ovládl Hyper Fighting Federation, když pětkrát stanul jako šampión tohoto fiktivního MMA turnaje. Jenže on chtěl víc než absolutní vrchol jednoho sportu, takže se přihlásil do nebezpečných her Apexu.

Je prvním účastníkem, který má za zády sponzora. Technologicky vyspělou ruku si asi neukoval sám ve své kovárně, jak by mohlo jeho jméno naznačovat, ale spíš za ní bude vděčit společnosti Hammond Robotics, kterou mohou fanoušci znát ze série Titanfall.

Sezóna Asimilace si pro hráče přichystá velké změny mapy World’s Edge, prý srovnatelné s tím, co kdysi udělala druhá sezóna s mapou King’s Canyon. Za těmito změnami může a nemusí stát zmíněná firma na robotiku, která může a nemusí být zlá. Pravdu si budete muset odhalit sami.

Změn se dočkají i hodnocené zápasy. Jejich nadcházející třetí série potrvá tři měsíce, ale bude rozdělená do dvou částí mezi obě mapy. Hráči se budou honit za novou úrovní Master Tier vpasovanou mezi Diamond a Apex Predator, na kterou se dostanete po dosažení 10 tisíc RP bodů.

Stejná podmínka dosud platila pro úroveň Apex Predator, ze které se nyní stane úroveň pro 500 nejlepších hráčů na každé platformě. K dosažením tohoto úspěchu vám může vypomoct nová snajperka, která se od ostatních odlišuje tím, že se její výstřely nabíjejí. Můžete vystřelit i dřív, ale nezasadíte tak ránu s plným potenciálem.

Hrdina Forge, čtvrtá sezóna Assimilation a třetí série hodnocených zápasů odstartuje 4. února na první narozeniny hry Apex Legends. Pokud se v prvním týdnu od spuštění updatu přihlásíte do hry, dostanete charm a badge za svou loajálnost a každý den v daném týdnu si vysloužíte 10 tisíc zkušeností za svůj první zápas.