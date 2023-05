Zpráva Sony: Dražší hry můžou za snížené prodeje

2. 5. 2023 12:37 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Zatímco Sony si pochvaluje rekordní tržby a prodeje konzole PlayStation 5, s hrami už to tak růžově nevypadá. Zdá se, že nový standard 70 dolarů za tříáčkovou hru má přímý dopad na to, jak se tituly prodávají. S informací přišel herní novinář a analytik webu TweakTown Dereck Strickland.

There are reports that PS5 owners are "not buying games."



Let's take a quick look at the numbers and see if we can't figure out what might be going on. — Derek Strickland (@DeekeTweak) April 29, 2023

Z finanční zprávy Sony za fiskální rok 2022 totiž vypadlo jedno zajímavé zjištění – přestože hardware i software trhá u japonského videoherního giganta rekordy, prodej jednotlivých kopií her zásadně klesl. Oproti předchozímu roku se prodalo na konzole PlayStation 264,2 milionu kusů her digitálně i fyzicky, což je pokles o zhruba 39 milionů.

V porovnání s rostoucími prodeji konzolí, kdy PS5 se v předchozím finančním roce prodalo 19,1 milionu kusů, tedy o celý milion více, než Sony předpokládalo, je to poměrně zvláštní úkaz. Dalo by se totiž očekávat, že čím více domácností disponuje novým hardwarem, tím více budou pořizovat i nové hry.

Vrcholný management a investoři ovšem nemusí bít na poplach. Sice se prodalo méně kusů, ale prodeje her vydělaly více než v předchozím roce, takže vyšší cenovka splnila svůj účel. Za rok 2022 vynesly hry 6,36 miliardy dolarů, což je jen o necelých 40 milionů dolarů nižší suma než rekordní fiskální rok 2020. Po digitálních verzích her sáhlo zhruba 75 % hráčů a hráček.

Since FY22 software revenues are high and game volume is low, it's likely that gamers are buying less copies of more expensive games.



The dip in subscriber numbers aligns with a drop in Network Services revenue. — Derek Strickland (@DeekeTweak) April 29, 2023

Nedá se ani říct, že by se nákupy přelily do předplatného PlayStation Plus, protože oproti loňskému finančnímu roku služba vydělala Sony o 214 milionů dolarů méně. Zákazníci zkrátka sice kupují méně her, ale jsou ochotni za ně více utrácet. Jen aby to nebyl signál společnostem nespokojit se s pouhou 10dolarovou přirážkou.