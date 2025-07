Zpátky k rýsovacím prknům. Splitgate 2 se vrací se do bety a ukončuje servery jedničky

K bizarnímu tahu se uchýlilo studio 1047 Games a jejich multiplayerová střílečka s portály Splitgate 2. Vyšla totiž minulý měsíc, ale čísla ani zpětná vazba zjevně nejsou tvůrcům po chuti, takže vydání free-to-play střílečky stahují a uvádějí hru zpátky do bety. Pomůže to?

„Slyšíme vaši zpětnou vazbu a souhlasíme: Vydali jsme hru příliš brzy. Měli jsme se Splitgate 2 ambiciózní plány a ukousli jsme si větší sousto, než které jsme zvládli požvýkat. Některé prvky jsou uspěchané, udělali jsme chyby, ale hlavně jsme vám nedodali tak odladěnou šílenost s portály, do které jste se před lety zamilovali,“ uvádí šéfové studia na sociální síti X.

To the Splitgate community,



We believe in Splitgate 2. This game means everything to us – it's been our life for almost 10 years, starting in our dorm room, and we're more committed than ever to delivering the incredible experience you deserve.



We’ve heard your feedback, and we…