Zombie survival 7 Days to Die po 11 letech opustil předběžný přístup

30. 7. 2024 14:15 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Zombie survival 7 Days to Die má za sebou mnohem delší dobu v early accessu než jenom titulních sedm dní. V předběžném přístupu si hra pobyla neuvěřitelných 11 let. Za tu dobu se toho samozřejmě spoustu změnilo (ostatně můžete juknout k nám do galerie, kde jsou obrázky ještě z ranných verzí), tak je dobré si vůbec připomenout, co je 7 Days to Die za hru.

A můžeme to zkusit přes hesla: Zombie, crafting, sandbox, hordy, tower defense, RPG, open world, coop, vozidla, stavění, simulace. Za tu dobu hra zkrátka rozrostla a nabobtnala do obřích rozměrů. Ostatně jen samotný svět je rozdělený do 5 biomů, které se rozkládají na těžko uvěřitelných 100 kilometrech čtverečních.

„No, zkrátka další zombie survival. Co na tom?“ můžete se ptát, protože takových her se trh kdysi přesytil (a přesně z té éry 7 Days to Die pochází). Jenže tento konkrétní survival se liší obrovskou mírou simulace a fyziky, která v konkurenci nemá obdoby. Třeba budovy se mohou zhroutit pod vlastní vahou, lze také různě upravovat terén. Samozřejmostí jhe výstavba obrovských staveb, které následně proměníte v pevnosti proti hordám zombíků.

Vydání v plné verzi znamená nejen lepší optimalizaci a odladěnější generování světa. Dočkáme se taky nových lokací, variant zombíků, modelů zvířat, vozidel, přepracovaného nasvícení. Kompletní předělávky se dočkal systém brutality a amputace končetin. Hra dostane také systém výzev, který slouží jako tutoriál pro nováčky a doslova stovky dalších předmětů, zlepšováků a úprav kvality.

Update s sebou nese jednu nevýhodu: Vychází pouze na PC a současné generaci konzolí Xbox Series X/S a PlayStation 5. Jde o natolik jinou verzi hry, že se starým buildem není kompatibilní. Kromě nepřenositelnosti uložených pozic to taky znamená, že i když na konzolích starou verzi vlastníte, musíte si 7 Days to Die zakoupit znova.

Vývojářům se podařilo se Sony a Microsoftem vyjednat 25procentní slevu, pokud předchozí verzi máte v knihovně. Není to moc prozákaznické, profanouškovské, ani férové, ale jak se říká: „Aspoň něco.“ 7 Days to Die 1.0 už je k dispozici.