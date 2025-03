Změny rozhraní, přejmenování měst, lepší mapy. Civilization VII v březnu přidá žádané prvky

28. 2. 2025 10:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Civilization VII svými mechanismy pokládá fantastické nové základy, které s námi zjevně budou ještě roky. Jak jsem ale zmínil v recenzi, na hře jde vidět, že spoustu věcí hodlá přidat až postupně s DLC a zjevně absence prvků, na které jsme v předchozích dílech byli zvyklí, vadí i fanouškům. Firaxis se proto rozhodlo nejpalčivější problémy napravit a zapracovat na nich. Už v pondělí vyjde patch 1.1, který si vezme na paškál třeba nepřehledné uživatelské rozhraní.

zdroj: Firaxis

Čeho se tedy v pondělí dočkáme? Nejprve obsahové novinky: přírodní div světa Bermudský trojúhelník. Majitelé rozšíření Crossroads of the World se také dočkají nových národů Kartága, Velké Británie a vládkyně Ady Lovelace.

Do herních systémů pak zasáhnou změny uživatelského rozhraní, dále nás čeká výrazné překopání kulturního vítězství v moderním věku. Půjde konvertovat svatá města na jinou víru (a tím zřejmě efektivně dané náboženství úplně vymýtit). Námořní jednotky mohou rozprášit neutrální města, rozbalování jednotek z vojevůdců bude lépe vyvážené... doufám, že to znamená střelce vždy vzadu a ne v prvních liniích.

Další změny jsou pak v plánu 25. března, kdy dorazí nejen druhá polovina obsahu pro Crossroads of the World v čele se Simonem Bolívarem, Bulharskem a Nepálem, ale hlavně další zefektivnění UI, vylepšení umělé inteligence, která by měla trochu přitáhnout uzdu zakládání měst příliš daleko od domovské říše. Bude taky možné libovolně měnit jména měst a generálů. Patch se zaměří i na práci s mapou. To znamená detailnější nastavení při tvorbě hry.

Do budoucna Firaxis slibují i další komunitou žádané prvky. Například možnost hrát i dále za konec hry v moderním věku, různé velikosti map, nové suroviny, lokální multiplayer a hru ve více lidech na týmy, přidávání výzkumů do řady a podporu modů přes Steam. Patche vyjdou na všechny platformy zároveň kromě Switche, kam se podívají se zpožděním.