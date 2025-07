Život si nevybírá. „Otec“ série Elder Scrolls odchází z herního vývoje kvůli rakovině

21. 7. 2025 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Život dokáže být krutý a osud nevybíravý. Přesvědčil se o tom i hlavní programátor několika her ze série The Elder Scrolls, Julian LeFay, jemuž před nějakou dobou diagnostikovali rakovinu. Nemoc bohužel postoupila do terminálního stádia a dlouholetý vývojář se tak s herním průmyslem nadobro loučí.

Novinku prozradilo emocionální video studia OnceLost Games, které pracuje na fantasy RPG v otevřeném světě s názvem The Wayward Realms. LeFay u něj od roku 2019 zastával roli technického producenta. Rozhodl se ale opustit herní průmysl, protože chce zbytek svého času věnovat blízkým.

„Náš technický producent Julian LeFay, kterého jistě není třeba představovat, už několik let bojuje s rakovinou. Bojoval statečně a silně, ale zdá se, že už mu nezbývá příliš mnoho času. Odstoupil proto od projektu, aby ten zbývající čas strávil se svou rodinou a blízkými,“ vysvětlil kreativní producent Victor Villarreal.

LeFayova videoherní kariéra začala už v roce 1987, kdy se přidal k Bethesdě. Zde se značným dílem podílel na formování počátků série EThe Elder Scrolls. Pomohl na svět The Elder Scrolls: Arena i nástupnickému Daggerfallu. V roce 1998 ze studia odešel, aby se po nějaké době na chvíli vrátil a vypomohl při vzniku Morrowindu. Poté začal různě procházet dalšími studii, dokud se neusadil při založení zmíněných OnceLost Games.

„Pro mě je situace hluboce osobní a lituji každé vteřiny, kterou jsem nestrávil s jedním z nejšarmantnějších, nejchytřejších, nejzábavnějších a nejzajímavějších lidí, jaké jsem kdy potkal. Je to pro mě také podnět k pokračování vývoje, abych nezklamal jeho odkaz,“ vyjádřil se LeFayův dlouholetý přítel a kolega Ted Peterson.

Jde o velkou ránu pro rodinu i fanoušky jeho práce, které za ním zůstalo mnoho. Nicméně, jak napsala jeho dcera Shae: „To nejlepší, v co může každý z nás doufat, je odejít z tohoto života a vědět, že jsme pozitivně ovlivnili svět.“ A to se LeFayovi rozhodně povedlo.