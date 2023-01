Zemřela herečka Annie Wersching. Ztvárnila Tess ve hře The Last of Us

V pouhých pětačtyřiceti letech zemřela americká herečka Annie Wersching. Známá byla nejen rolemi ve filmech a seriálech, ale také svým ztvárněním Tess v The Last of Us. Asi nejvíc ji proslavila role speciální agentky Renee Walker v seriálu 24 hodin. Naposledy si Wersching zahrála borgskou královnu ve Star Trek: Pickard a odsouzenou Rosalind Dyer v seriálu Zelenáč.

zdroj: Play Magazine

Hráčům a hráčkám se herečka do paměti zapsala především coby představitelka Tess v prvním The Last of Us. Postavu nejen nadabovala, ale skrze motion capture jí vtiskla i své pohyby, gesta a mimiku. Tess na začátku hry pomůže Joelovi propašovat Ellie z Bostonu.

We at Naughty Dog are deeply saddened to hear of Annie Wersching's passing. We keep her in our hearts and memories, and we hope that her family may find peace during this time.



If you would like to support her family, please consider donating: https://t.co/KsvecO0wPw