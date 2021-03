Želví nindžové se vracejí, aby překazili Trhačovu pomstu

11. 3. 2021 13:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Pokud jste vyrůstali v 90. letech, jen těžko jste mohli uniknout populární čtveřici želvích mutantů, kteří pod vedením svého mentora, mistra Třísky, bojovali se zlotřilým Trhačem, případně s ještě zlotřilejším Krangem.

Želví nindžové nejsou v herním světě žádnými nováčky, poprvé se objevili už v roce 1989 na NESu. V dalších třech dekádách vyšlo bezpočet dalších titulů, poslední větší přišel v roce 2016 z dílen PlatinumGames a mnoho radosti bohužel nenadělal.

Nyní se želvy znovu vrací ve hře s extrémně dlouhým názvem Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Ta bude klasickou devadesátkovou retro rubačkou ve stylu Double Dragon, pracuje na ní studio Tribute Games. Jeho zakladatelé v minulosti pracovali na jiné populární retro záležitosti, a sice Scott Pilgrim vs The World: The Game.

Nový projekt bude kooperativní záležitostí pro až čtyři hráče. Leonardo, Donatello, Michelangelo a Raphael opět budou čelit Trhačovu Foot Clanu, pamětníci jistě ocení návrat legendárních tupců Rocksteadyho a Bebopa.

Oznamovací trailer si určitě pusťte už jen pro ikonickou hudební znělku, která doprovázela animovaný seriál. V tuto chvíli bohužel neznáme ani termín vydání, ani konkrétní platformy, na které se hra dostane.