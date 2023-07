Závody Test Drive Unlimited Solar Crown se opět odkládají

13. 7. 2023 12:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

Nějak se nám to protahuje. První zmínky o práci na pokračování letité a slavné závodní série Test Drive s názvem Test Drive Unlimited Solar Crown vypustil do světa šéf vydavatelství Nacon již v březnu roku 2020. O čtyři měsíce později pak přišlo na oficiální oznámení, v tu dobu ještě bez potvrzeného data vydání.

Termín v Naconu oznámili až během letní show o rok později – hra měla vyjít v září 2022. Jenže pak přišlo dlouhotrvající ticho, které nevěstilo nic dobrého, a čtyři měsíce před plánovaným datem vydání dorazily hned dvě zprávy: Hra je příliš ambiciózní na to, aby mohla vyjít na konzolích minulé generace, a verze pro PS4 a Xbox One proto byly zrušeny. Nové datum vydání: Rok 2023.

Scénář se teď do jisté míry opakuje. Tvůrci ze studia Kylotonn se opět na delší dobu odmlčeli a novou informaci, že by hra měla místo letoška dorazit až někdy z počátku roku 2024, dokonce ani nejdřív nijak oficiálně neoznámili, místo toho prosákla na svět z nedávné finanční zprávy Naconu. Potvrzení pak přišlo ve včerejším vysílání TDU Connect.

Krom možnosti zhlédnout zhruba dvacet minut lehce zmateného multiplayerového závodění jsme se ale také dozvěděli, že se chystá uzavřená beta. Začne 24. července a potrvá tři dny. Přihlášky zatím nejsou otevřené, ale až je vývojáři zpřístupní, mohou zájemci zamířit na oficiální stránky hry, upsat se a doufat, že si je tvůrci vyberou.

Připomeňme, že až Test Drive Unlimited Solar Crown jednou vyjde, měl by nabídnout zážitek odpovídající koloritu série – nepůjde tu jenom o čisté závodění, ale také do jisté míry vlastně o simulaci života milovníka aut. Roli bude hrát společenské postavení odvozené od toho, kolik luxusních hřebců máte v garáži, nesmí se ale zapomínat ani na oblečení či nemovitosti. O výsluní budete soupeřit s nepřátelským klanem, k čemuž poslouží ostrov Hongkong a 550 kilometrů silnic. Pro představu, to je zhruba jako cesta z Prahy do Frankfurtu.

Hra míří na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch. Na zmiňované vysílání TDU Connect se můžete podívat zde: