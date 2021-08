Zaregistrujte se do uzavřené bety Riders Republic a zahrajte si ještě v srpnu

7. 8. 2021 10:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Ubisoft sice odložil své multiplayerové extrémní sporty Riders Republic, ale jako kompenzaci vás alespoň vpustí do uzavřené bety. Ne všechny, bohužel, ale proč nezkusit své štěstí a neusilovat o příležitost vyzkoušet si zdarma disciplíny, z nichž tuhne krev v žilách?

V Riders Republic na vás čeká otevřený svět, v němž si zajezdíte na horském kole, budete narušovat sněhovou pokrývku lyžemi a snowboardem nebo se vydáte do oblak s wingsuitem, který zároveň můžete pohánět tryskami.

Uzavřená beta, do které se můžete hlásit zde, poběží od 23. do 25. srpna na platformách PC (skrze Epic a Ubisoft), PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X|S. Vyzkoušíte si v ní tři kariéry Bike Races, Snow Tricks a Air Sports, které můžete odehrát sami nebo s kamarády. Nebudou chybět ani ryze multiplayerové módy jako Mass Races, Tricks Battle a Free for All.

Plnou verzi hry Riders Republic očekávejte 28. října (pokud nedojde k dalšímu odkladu) na výše zmíněných platformách, ale i na streamovacích službách Stadia a Luna.