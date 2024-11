Žaloba nežaloba, Palworld chystá zatím největší update

Mohlo by se zdát, že by se tvůrci survivalového megahitu Palworld měli momentálně hlavně třást před žalobou Nintenda kvůli možnému porušení hned několika patentů, ale vzhledem k 20 milionům prodaných kopií je zatím soudní tahanice a z toho plynoucí náklady nemusí trápit. Na fenoménu se bez zpomalení pracuje a už v prosinci obdrží hra dosud největší update.

Major update coming in December!

Survive on the largest, harshest, and most mysterious new island in Palworld!



The size of the new island is about six times more than Sakurajima!!!



Palworld is also currently 25% off! A perfect time to prepare for the upcoming update!

