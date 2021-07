Zaklínač 3 dostane update pro nové konzole a DLC inspirované seriálem

10. 7. 2021 10:56 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Jak se zdá, Cyberpunk nebude jediná hra od CD Projektu, co by měla letos dostat vylepšený grafický kabátek pro nové konzole. Mezi dalšími je i 6 let starý Zaklínač 3. Kdy přesně by měl udpate vyjít, firma zatím neoznámila, ale pro všechny majitele původní hry pro PlayStation 4 a nebo Xbox One bude update dostupný zdarma.

Spolu s tím také CD Projekt oznámil, že chystá do hry několik DLC přímo inspirovaných seriálem. Stahovatelný obsah, který bude také zadarmo, by měl vyjít na všechny platformy, a to včetně Switche.

Déjà vu?



The Witcher 3: Wild Hunt next-gen update is coming to PS5, Xbox Series X/S, and PC this year! Here’s a sneak peek of our updated cover art.



Spoiler alert: we also prepared some free DLCs inspired by @witchernetflix ✨



More info coming soon! pic.twitter.com/O34E1xCReI — The Witcher (@witchergame) July 10, 2021

Je to celkem překvapivé rozhodnutí, vzhledem k tomu, že před vydáním první série se Netflix a CD Projekt tvářili nesmiřitelně. Netflix propagoval, že jejich Zaklínač nemá s herním nic společného a zaměřuje se především na knižní předlohu. Po vcelku úspěšné společné akci WitcherCon je ale víc než jasné, že obě firmy zakopaly pomyslné válečné sekery.