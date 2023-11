Zaklínač 3 dostane oficiální nástroje pro tvorbu modifikací

Pokud jste si při vychutnávání Geraltovy cesty za nalezením své chráněnky Ciri ve skvělém RPG Zaklínač 3 představovali, co všechno by se ve zdejším světě dalo ještě vystavět nebo jak byste tu či onu část hry nějakým způsobem upravili, můžete se zaradovat: Studio CD Projekt RED právě oznámilo, že hráčům nabídne editor a sadu nástrojů k tvorbě modifikací.

We're thrilled to announce that we're working on a mod editor for The Witcher 3: Wild Hunt! ⚔️



It will allow you to create your own experiences in the game by making something completely new or editing existing quests and content. We’re planning on releasing it for free in 2024.… pic.twitter.com/e2kvXRqegZ