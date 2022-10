Zájemci už můžou hrát Football Manager 2023

21. 10. 2022 14:40 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Football Manager 2023 vyjde. A to tak, že brzo. 8. listopadu dojde k výkopu nové sezóny nejoblíbenějšího simulátoru fotbalového trenéra, a to si pište, že já i Aleš budeme u toho.

Ještě předtím se ale všem nedočkavcům naskýtá možnost předběhnout frontu a vyzkoušet si téměř hotovou beta verzi. A to v případě, že si hru předobjednali na Steamu nebo Epicu (mimochodem, předobjednávkou ušetříte 20 % z celkové částky 60 eur).

Takhle, já určitě nejsem z těch, kdo by kvůli pár dolarům a nějakým těm bonusům někoho podbízeli k předobjednávce. Určitě je lepší si napřed počkat na dojmy, recenze, videa a tohle všechno ostatní. Ovšem zrovna v případě nového Football Manageru v podstatě většinou víme, co dostaneme – aktualizované soupisky a několik vylepšení, která znamenají krok správným směrem, na zadek se z nich nikdo neposadí, ale už nebudete chtít hrát bez nich.

Jestli je to i případ nového ročníku, to se teprve uvidí – pořád existuje možnost, že letošní vylepšení budou příliš nepatrná, nebo hře dokonce aktivně přihorší, i když to bych neočekával. Určitě bych ale nečekal ani žádnou revoluci, protože to, čím se vývojáři chlubí, nikterak explozivně nepůsobí.

Největší novinkou je patrně týmový plánovač, který by měl umožnit efektivněji, inu, plánovat. Poskládáte si v něm hráče v pořadí důležitosti na pozice, v jakých je hodláte využívat, můžete tam zařadit i mladíky nebo fotbalisty, které dosud ani nevlastníte – a to všechno klidně několik sezón dopředu, takže budete v roce 2026 přesně vědět, že za dva roky potřebujete sehnat nového levého obránce.

Dále tady máme lepší umělou inteligenci pro cizí trenéry, což se hodí, protože někdy dokážou předvádět věci, za které by se styděl i Joe Kinnear. Nové animace pro hráčské postavičky jsou taky fajn, byť zápasový engine pořád vypadá poněkud předpotopně a nezlobil bych se, kdyby tvůrci do pár let přišli s nějakou kompletně novou verzí. No a taky nově uvidíte, jak velkou důvěru ve vás mají fanoušci klubu.

Jak jsem psal, zdánlivě nic převratného, ale uvidíme, jak to celé bude fungovat v celku, ve spojení s řadou menších změn, ze kterých se špatně generují novinové titulky. Teď už každopádně máte možnost se do světa vrcholového fotbalového managementu (případně jeho opaku v české druhé lize) vrhnout ve Football Manager 2023 sami.