Zahrajte si v Hogwarts Legacy za Harryho Pottera. Do hry míří oficiální podpora modů

28. 1. 2025 14:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Je libo v Hogwarts Legacy hrát za Harryho Pottera, dát si zápas ve famfrpálu nebo si do hry přidat třeba nové questy? Od konce ledna to bude možné, protože do akční adventury ze světa čar a kouzel na PC míří oficiální podpora modů.

Modifikace budete moct jednoduše spravovat přímo z hlavní nabídky hry, ať hrajete přes Steam, nebo Epic. Kreativci si budou moci bezplatně stáhnout nástroj Hogwarts Legacy Creator Kit a tvořit vlastní přídavky a úpravy. Třeba nové šály, změny statistik, skripty, zkrátka možností jsou tisíce.

Modifikace budou hostovány na platformě CurseForge, Creator Kit pak umožní do hry modovat nové questy, dungeony, kosmetické předměty nebo třeba postavy. Možnosti shrnuje video níže. Bude ale nutné mít účet na Epicu nebo Steamu propojený s účtem Warner Bros. Games.

Hogwarts Legacy bylo nejprodávanější hrou roku 2023. Do dnešního dne se prodalo přes 30 milionů kopií na PC, PS4, PS5 Xboxu One, Xboxu Series X/S a taky na Nintendu Switch. Portkey Games momentálně pracují na pokračování.

zdroj: Portkey Games