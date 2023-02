Zahrajte si časově omezené demo Darkest Dungeon 2

7. 2. 2023 16:20 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

„Pomalu, něžně, tak je sebrán život,“ říká ponurým hlasem vypravěč, zatímco nešťastný kritický zásah posílá mého hodiny piplaného křižáka pánubohu před brány. První Darkest Dungeon byl depresivní RPG, kde smrt přicházela nečekaně a definitivně. Za necelé čtyři měsíce se do temného světa inspirovaného Lovecraftovým dílem vrátíme znova v pokračování. A vy teď máte jedinečnou příležitost na chvíli vyzkoušet demoverzi.

Darkest Dungeon 2 byl dosud k dispozici v předběžném přístupu exkluzivně na Epic Games Store. V rámci Festivalu Next na Steamu si ale můžete hru přidat do seznamu přání a do 13. února si vyzkoušet demo.

zdroj: Red Hook Games

Tentokrát nezdědíte polorozpadlý statek, který bude nehybnou základnou pro vaše výpravy do stok, kobek a podzemí. V Darkest Dungeon 2 se družina vydá na poslední výpravu rozpadající se krajinou v dostavníku. Cílem hry nebude nic menšího než odvrácení konce světa. Vrátí se známý boj na tahy, který byl údajně ještě více zdokonalen, a zcela nový systém atributů dá vaším rozhodnutím ještě větší váhu a hloubku.

Festival Next obecně oslavuje očekávané tituly a nabízí jejich ochutnávku skrz kratší hratelné ukázky. Můžete si vyzkoušet například novou strategii The Great War: Western Front of Petroglyph Games, remake sci-fi RPG System Shock nebo třeba 2D bojovku Sons of Valhalla.