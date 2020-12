Za týden vyjde demo Poldy 7. Zapojte se do soutěže o zajímavé ceny

14. 12. 2020 10:55 | Novinky | autor: Pavel Makal

Pokud jste hráli hry v 90. letech a na přelomu tisíciletí, určitě mi dáte za pravdu, že patrně nejsilnějším artiklem českých vývojářů byly klasické point-and-click adventury. Horké léto, Ve stínu havrana a především série Polda patřily mezi ty nejpopulárnější, dílem určitě díky dabérskému ansámblu, rekrutovanému z řad známých hlasů jako Zděněk Izer, Jiří Lábus a s Poldou spjatý Luděk Sobota.

Právě příběhy poněkud zmateného policisty (a později soukromého detektiva) Pankráce přežily až do současnosti. Dosud poslední, v pořadí šestý díl vyšel v prosinci 2014, vývojářské studio Zima Software reprezentované Petrem Svobodou ale letos úspěšně prošlo crowdfundingovou kampaní pro sedmou epizodu. Původní požadavek 400 tisíc korun byl překročen více než trojnásobně a na HitHitu si hra vydělala 1 437 011 korun.

Nyní se Svoboda připomíná znovu a fanouškům značky přináší předčasný vánoční dárek. Polda 7 se totiž ještě letos dočká hratelné demoverze, která hráčům umožní projít si bez nápovědy tutorialovou obrazovku a následně několik dalších scén.

V těch bude ukryté heslo spojené se soutěží. První hráč, který heslo objeví, vyhraje hlavní cenu, kterou je umístění do síně slávy a implementace vlastní karikatury do hry. Hraje se ale i o limitované edice hry a karty s motivem Polda. Všichni, kdo heslo objeví do 31. ledna příštího roku, se mohou zapojit do slosování o dvě limitované edice Poldy 7.

Demo vyjde 20. prosince v 8 hodin ráno, k dispozici bude pouze na platformě Windows. Více informací můžete nalézt třeba na oficiálním facebookovém účtu hry.