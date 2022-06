Za rozbitost Cyberpunku 2077 může dle nového dokumentu externí testovací agentura

Když předloni v prosinci po několika odkladech konečně dorazil do obchodů Cyberpunk 2077, vyšlo vedle toho záhy také najevo, že obsahuje víc nevychytaných chyb, než je na poměry hotových her obvyklé, a to zejména na konzolích minulé generace.

CD Projekt RED tehdy v omluvném videu tvrdil, že je na vině oddělení kontroly kvality, které nezvládlo odhalit ani zdaleka všechny mouchy, s nimiž se hráči měsíce po vydání potýkali. Znělo to jako výmluva, čas ale v tomto případě ukázal, že na tom možná bude něco pravdy.

