Za koho by hrál papež? Baldur's Gate III se prodal i ve Vatikánu

Šéf vydavatelství u Larianů na sociální síti X zveřejnil vtipnou geografickou zajímavost. Veleúspěšné RPG Baldur's Gate III prodalo 2 kopie v nejmenším státě na světě – Vatikánu. Je tedy nenulová šance, že se Mečové pobřeží snaží zachránit samotný papež. Vsadil bych ale spíše na někoho z švýcarské gardy nebo administrativy... ale vyloučit to nemůžeme!

Sold 2 copies of Baldur's Gate 3 in The Vatican, with 1 wishlist. I'd like to think the latter is just the Pope waiting until he has a free minute. Wish I could see their mod list. Bet it's absolutely gnarly.