Za Hordu! Veďte zelenokožce v budovatelské strategii Orc Warchief

5. 1. 2021 10:52 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Velká válka pro rasu bojovných orků neskončila dobře, vyhráli totiž lidé. Ale přestože se jim podařilo potlačit zeleného úhlavního nepřítele, k jeho plnému vyhlazení nedošlo. Uprostřed lesů přežila malá osada, jejíž náčelník se rozhodl vybudovat nové impérium a pomstít se té lidské chásce.

Nelehký úkol bude v budovatelské strategii Orc Warchief: Strategy City Builder svěřen do vašich rukou. Začnete těžbou stavebních surovin, ze kterých vztyčíte první chýše a hradby svého budoucího tábora. Později se vrhnete na cvičení nových vojáků a výrobu podpůrných zbraní, mezi kterými nebudou chybět katapulty.

Zpočátku se nemůžete nazývat armádou a po vzoru loupežníků budete přepadávat lidské karavany a menší osady. Tím v lidech zasadíte semínko strachu, které s každým dalším útokem poroste. Z budovaného strachu poroste vaše pověst a ta z okolí přiláká roztroušené orky, kteří rozšíří vaše řady.

Jednoho dne budete mít dostatek síly vzít lidstvo útokem, jenže človíčkové se nedají bez boje. Sami na vás začnou podnikat nájezdy, takže nesmíte podcenit ani vlastní obranu.

Zní to dobře, co říkáte? Mějte se ale na pozoru. Studio G-Devs má kromě Orc Warchief ve vývoji ještě další tři hry, The Rebels: Prologue, Monsters Domain a Scrap Games, a dosud nic z toho nevydalo. Nemohu se zbavit dojmu, že všechny tyto hry vypadají trochu falešně a možná ani nikdy skutečně nevzniknou. A pokud vzniknou, kdo ví, v jaké kvalitě.

Ale možná ze mě jen promlouvá pesimistický skeptik a časem dostaneme povedenou budovatelskou strategii s lákavým tématem. Orc Warchief: Strategy City Builder každopádně nemá stanovené žádné datum vydání.