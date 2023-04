Za elfštinu v The Lord of the Rings: Gollum si připlatíte

17. 4. 2023 11:54 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Z Vaškových dojmů chystaného The Lord of the Rings: Gollum jste si mohli odnést celou řadu poznatků. Mně však nejvíce utkvěl v paměti skvěle vyprávěný příběh a zajímavě zpracovaný svět z pera J. R. R. Tolkiena. Zdá se, že i přes ošklivou grafiku a nemotorné herní mechanismy by Glumovo dobrodružství mohlo udělat radost alespoň fanouškům Středozemě. Jenže ti se musí připravit na tu nejtolkienovatější verzi hry, kde elfové mluví elfsky, pustit nějaký ten dolar navíc.

Yes Precious, we have a Special Edition!



The Full Game

️ The Art Exhibition Application

The Lore Compendium

A 45-min OST

Sindarin Voice Acting



Pre-order and get the Emotes Pack DLC, which includes 6 of Gollum’s iconic gestures and sayings. pic.twitter.com/5xHMF0SV3O — The Lord of the Rings: Gollum (@GollumGame) April 14, 2023

The Lord of the Rings: Gollum se totiž bude dát koupit v takzvané Precious Edition. Ta kromě několika bonusových lahůdek, jako jsou 45minutový soundtrack, přehled světa a obrázky z vývoje hry, nabízí ještě dabing v elfštině. Dodatek naučí elfy sindarsky, tedy jednou z mnoha autentických řečí stvořených Tolkienem pro nesmrtelný národ Středozemě.

Za edici Milášek si připlatíte zhruba 200 korun. Je ale trochu s podivem, že hra, která jasně cílí na fanoušky knižní předlohy, schová zrovna tento prvek za dodatečné zpoplatnění. Cynik by mohl namítat, že to je snaha Daedalicu a Naconu z milovníků Tolkienova díla hamižně vymáčknout nějakou tu korunu navíc. Vzhledem k tomu, jak hra vypadá, si lze přitom těžko představit, že bude mít mnoho zájemců z řad lidí, kterým Pán prstenů neříká zhola nic.

Podle vydavatele bude možné jednotlivé bonusy po vydání zakoupit zvlášť, nemusíte tak rovnou sáhnout po edici Milášek hned při vydání. Separátní cenu za každé takové DLC však Daedalic neuvádí a je pravděpodobné, že vás ve výsledku ony kýžené přídavky vyjdou dráž, pokud je budete nakupovat odděleně.

The Lord of the Rings: Gollum vychází 25. května 2023 pro PC i obě generace PlayStationu a Xboxu. Do konce roku by se pak měl objevit i na Switchi.