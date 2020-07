Z popela Paragonu od Epicu začínají povstávat nové MOBA hry

7. 7. 2020 16:02 | autor: Patrik Hajda

Je to už pár let, co Epic Games neuspěloi s pokusem dobýt žánr MOBA her. Onen pokus se jmenoval Paragon a měl tu smůlu, že se na něm pracovalo v době vstupu Fortnite na trh. Epic tehdy upřednostnil vývoj battle royalu, který přitahoval mnohem větší pozornost než MOBA.

Po placeném early accessu a free-to-play otevřené betě došlo koncem dubna roku 2018 ke zrušení celého projektu, nicméně Epic chtěl, aby jeho dílo žilo dál skrze jiné autory. Proto se vedení rozhodlo poskytnout tisíce vytvořených assetů v hodnotě víc než 400 milionů korun zdarma v obchodě Unreal Enginu. A nyní nastává doba, kdy se rojí první MOBA hry postavené na existujících základech Paragonu.

První z nich bude Fault, která vyjde v předběžném přístupu na Steamu už 17. července. Dva týmy po pěti hráčích budou soupeřit o to, komu se jako prvnímu podaří dobýt jádro soupeřů. Na výběr bude z několika desítek hrdinů, které si budete postupně odemykat a vylepšovat.

Unikátností této hry má být systém úspěchů – jakési milníky, jejichž dosažení v průběhu zápasu vám zvýší sílu. Fault by měla setrvat v předběžném přístupu zhruba rok, během nějž bude postupně klesat na ceně a plná hra bude free-to-play.

Další v pořadí by mohla být MOBA Predecessors, do jejíž uzavřené bety, která proběhne už 10. července, se můžete hlásit zde. Její tvůrci si dávají v podstatě za cíl znovu vybudovat Paragon se všemi jeho hrdiny, přičemž hodlají dělat změny tam, kde to bude dávat smysl. V každém případě půjde o klasickou MOBA hru, která se zjevně nesnaží nijak inovovat zavedený žánr.

Kdo, hledá, ten najde i další projekty jako CORE a OverPrime v různých fázích vývoje. Ve většině případů se příležitosti chopila menší studia, často tvořená jen několika jedinci, kteří nepohrdnou assety zdarma a pravděpodobně ani nepotřebují k dosažení úspěchu miliony aktivních uživatelů. Ale třeba se někomu z nich podaří více prorazit. Možná opravdu vybudují na hrobě Paragonu zábavnou multiplayerovou akci.