Z atmosféry lovecraftovské plošinovky Edge of Sanity mrazí v kostech

27. 8. 2022 10:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Ze stanu, o jehož roztrhanou plachtu se opírá pomalu se rozkládající mrtvola, se do ledové noci vydává zlomená postava třímající sekeru, která si o pár chvil později u vstupu do jeskyně opatří stále ještě funkční lucernu – z rukou další mrtvoly, tentokrát již vlastně kostry.

Tajemná osoba, kterou tíží úplně každý krok, pokračuje dál do hloubi důlního komplexu, když tu náhle ji z organicky vypadajícího žebříku stáhne chapadlo patřící zmutovanému monstru, jehož čelo schytá ránu sekerou.

Postava vyčerpaná náročností úkonu – fyzickou i psychickou – po chvíli zjišťuje, že není v útrobách hory, ale jakési temné místnosti, možná výzkumném středisku, a sekeru v čele nemá monstrum, ale nyní již mrtvý kolega, možná rovnou milovaná osoba.

Připadá vám to jako pořádně mrazivý příběh, zvlášť v kombinaci s grafickou stylizací, kterou zvolili autoři z Vixa Games? Tak to by vás rozhodně měla zajímat chystaná Edge of Sanity, jejíž video nám na gamescomové prezentaci pořádně zahrálo na nervy.

Děsuplná plošinovka točící se okolo znepokojivého příběhu, lovecraftovského hororu, budování základny, survivalu a podnikání nebezpečných expedic vyjde příští rok na počítačích a nespecifikovaných konzolích.