YouTube testuje nové herní předplatné Playables

8. 9. 2023 13:10 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

YouTube začíná na vybraných trzích s testováním služby Playables, která umožní přímo na stránkách populárního video serveru hrát hry. Služba v těchto dnech přibyla mezi experimentální a testovací funkce serveru. Playables vám umožní hrát hry přímo na YouTube, a to na počítači nebo mobilu. Veřejný testovací vzorek by měl položku vidět v hlavní nabídce na stránce nebo v aplikaci.

Je to dle mého logický krok, protože hry jsou posledním médiem, které zábavní gigant nepokrývá. Přitom třeba takové předplatné Netflixu vám umožní stahovat navíc mobilní hry (například výbornou tahovku Into the Breach nebo strategii Terra Nil).

Bude samozřejmě záležet na nabídce titulů, úvodní spekulace zmiňují spíše oddechové a nenáročné hříčky jako například arkádu Stack Bounce. Ostatně s podobnou funkcí už Google, který YouTube vlastní, dříve experimentoval v rámci projektu GameSnacks, který se soustředí na hraní jednoduchých her na mobilu bez nutnosti mít výkonné zařízení či rychlé připojení k internetu.

Je třeba ale také zmínit odvrácenou stránku technologického giganta, kterou je časté zařezávání a nedotahování produktů do konce. Existuje přímo dedikovaná stránka, která mapuje pohřebiště neúspěšných a zrušených produktů firmy. Mezi náhrobky najdeme například i streamovací konzoli Stadia. Nikde tak není řečeno, že se Playables vůbec dostanou z testovací fáze mezi běžné uživatele.