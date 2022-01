Xbox v lednu sází na retro, PlayStation nabízí Personu a Dirt

3. 1. 2022 12:05 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Pokud si platíte službu PlayStation Plus, v lednu vás čeká vcelku milá nadílka. Persona 5 Strikers je další z řady spin-offů v rámci série Persona: Vrací se hrdinové z pětky, nechybí tu bohatý příběh a hlavně zábavný hack n' slash soubojový systém.

Loňský Dirt 5 sice ne úplně nadchnul, Patrik mu uštědřil ostrých 6/10, na druhou stranu lehké ovládání a arkádovitost je ideální pro hru v rámci PlayStation Plus, kterou si tak můžete bezbolestně zadarmo vyzkoušet.

Třetí hrou do party je Deep Rock Galactic. Jde o kooperativní FPS pro 1-4 hráče s vesmírnými trpaslíky, 100% zničitelným prostředím, procedurálně generovanými jeskyněmi a nekonečnými hordami nepřátel.

To xboxové Games with Gold se naopak tentokrát drží vcelku při zemi. Celý měsíc si můžete stáhnout pixelový twin-stick shooter NeuroVoider, kde je kyberpunkový svět doplněný fantastickou synthwave hudbou Dana Terminuse. V první půlce ledna si pak můžete zahrát také klasickou arkádovou střílečku Radiant Silvergun. V druhé půlce měsíce dorazí další retro klasika Space Invaders Infinity Gene. Tahle verze klasické arkádovky přináší spoustu nových módů, co se postupně odemykají s dalšími úrovněmi. Space Invaders Infinity Gene budete moci stáhnout až do konce měsíce.

Jako poslední nabízí Xbox pro leden pixelovou hru Aground. Ta vyšla loni a za tu dobu si získala věrnou základnu fanoušků, kteří nedají dopustit na návykovou hratelnost. Jde o klasický budovatelský survival ve stylu Minecraftu nebo Valheimu, tentokrát ovšem ve 2D provedení. Aground bude dostupný od 16. ledna až do 15. února.