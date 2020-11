Xbox Series X/S nabídne od začátku víc multimediálních aplikací než PS5

3. 11. 2020 11:46 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Konzole už dávno není zařízením schopným přehrávat pouze hry. Pro mnohé uživatele jde o multimediální mašinu roztáčející i filmy, seriály, hudbu či živé přenosy. Takové služby, kterých je v dnešní době opravdu požehnaně, nemohou na nových konzolích chybět.

PlayStation 5 už svou launchovou nabídku zveřejnil a přislíbil, že se v měsících po vydání bude rozšiřovat. S tím počítá i Xbox Series X/S, který nicméně už od začátku nabízí mnohem širší záběr. Obě konzole se shodují v podpoře následujících aplikací: Netflix, YouTube, Spotify, Twitch, Apple TV (novinka i pro Xbox One) a Disney+, které u nás stále není a bůhví, kdy bude.

Xbox nadto přidává ještě služby HBO Max, Amazon Prime Video, Hulu, NBC Peacock, Vudu, FandangoNow, Sky GO, Now TV a Sky Ticket, přičemž některé z nich u nás rovněž nemusejí být dostupné.

Microsoft dále potvrzuje podporu Dolby Vision a Dolby Atmos pro aplikace Netflix, Disney+ a Vudu. Zároveň slibuje, že se ke sledování dostanete svižněji díky dvakrát rychlejšímu načítání Microsoft Storu, na jehož spuštění budete čekat pouze dvě vteřiny.

Stále to znamená nutnost stahovat jednotlivé aplikace manuálně, což se jeví jako nevýhoda oproti PlayStationu 5, který je má integrované přímo do svého rozhraní, což slibuje pohodlnější ovládání jako třeba přeskakování mezi kanály, přepínání písniček a podobně. Ale třeba to bude pohodlné i na Xboxu Series X/S, což se ostatně ukáže už za pár dní, až se vyrojí recenze a posléze k hráčům dorazí i samotné konzole.