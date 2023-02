Wo Long od autorů Niohu dostane druhé demo. Přenese váš postup do plné hry

Jestli pořád nejste přesvědčení, že nová soulslike Wo Long: Fallen Dynasty od Team Ninja bude pro vás ten pravý čínský čaj, rozhodnutí by vám mohlo usnadnit druhé demo, které vyjde 24. února. To se tentokrát kromě konzolí podívá i na osobní počítače.

#WoLongFallenDynasty demo is coming February 24! Play it on #PlayStation4 #PlayStation5 #XboxOne, Series X|S, #Steam & Microsoft store!



Save data from this demo will transfer to the final game! Complete the demo to obtain the "Crouching Dragon Helmet" DLC in the full game. pic.twitter.com/oQtKfdqKcw