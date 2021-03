We Were Here Forever do oblíbené logické série přinese horor

10. 3. 2021 11:45 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Zatím třídílná logická série We Were Here od studia Total Mayhem Games představuje ideální zábavu do pandemické doby, protože vám umožní hrát v online kooperaci, a hádanky tak můžete s parťákem či parťačkou řešit na dálku, v pohodlí domova každého z vás. Čerstvě oznámený čtvrtý díl We Were Here Forever chce z vašeho komfortu ale přece jen malý kousek ukrojit a trochu vás pro změnu postrašit.

zdroj: Total Mayhem Games

Princip hraní bude pořád velmi podobný. Druhého hráče nevidíte a s pomocí vysílačky mu vždy musíte popsat, co naopak vidíte, protože každý z vás má před sebou jen jednu polovinu hádanky. A tu jste schopní vyřešit jedině společně, skrz zevrubný popis.

Ve We Were Here Forever se opět vydáte na Antarktidu, uvidíte ale dosud neviděné části hradu Castle Rock včetně hřbitova. Protože jak říkají tvůrci, možná jste z něj utekli už třikrát, ale můžete z něj vůbec utéct navždy? Předchozí díly ovšem hrát nemusíte a hádanky budou samozřejmě úplně nové, byť občas na povědomých principech.

We Were Here Forever má vyjít ještě v letošním roce, a to na PC, PS4, PS5, Xboxu One a Xboxu Series X|S.