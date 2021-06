Watch Dogs: Legion čelí invazi zombií

1. 6. 2021 10:44 | Novinky | autor: Pavel Makal

Watch Dogs: Legion nepatří k největším triumfům loňského roku, Ubisoft se ale o svou londýnskou městkou akci stále stará a po nedávno spuštěném multiplayeru nyní přichází s novým obsahem.

Ještě než se dočkáme plnohodnotného rozšíření Bloodline s Aidanem Pearcem a Wrenchem v hlavní roli, potažmo propojení se sérií Assassin's Creed skrz zbrusu novou postavu, napadlo autory originálně vylepšit hru zombiemi. Server IGN má k dispozici exkluzivní 22minutové video, kde se na hnijící oživlé mrtvoly v ulicích anglické metropole můžete podívat.

Nový herní mód Legion of the Dead přichází dnes v rámci updatu 4.5 a nabízí roguelite hratelnost pro 1 až 4 hráče, kteří se do zamořených ulic vydávají sehnat proviant a co nejrychleji zmizet skrz některý z extrakčních bodů. Je třeba počítat s tím, že se jedná o testovací provoz a autoři chtějí režim upravovat na základě zpětné vazby od komunity, může tedy docházet k nějakým těm technickým problémům.

Watch Dogs: Legion je momentálně k dispozici na PC, minulé a současné generaci konzolí a na Stadii.