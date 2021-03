War Hospital vás nechá ošetřovat raněné na frontě první světové války

30. 3. 2021 13:55 | Novinky | autor: Jan Slavík

Polské studio Brave Lamb vám ve War Hospital umožní prožít peklo první světové války z neotřelého úhlu pohledu. Tentokrát se totiž nevrhnete do bahna, krve a oceli jako pěšáci v zákopech. Místo toho převezmete roli majora Henryho Wellse, vysloužilého vojenského lékaře, který byl povolán zpět do služby na francouzskou frontu.

Spolu s ním dostanete na starosti jeho vojenskou nemocnici, které zoufale chybí personál i vybavení, ale i přesto se snaží ze spárů zubaté vyrvat, koho jen půjde. Zatímco opodál burácejí děla, co by kamenem dohodil prší železo a smrt a fronta děsivě poraněných vojáků je daleko delší, než jakou je v lidských silách zachránit.

Brutální triáž, tedy třídění, u koho má snaha o pomoc vůbec smysl, je úkazem tak běžným, že nikoho nenapadne se nad ním ani pozastavit. A na vás bude se z toho nezbláznit.

Krom toho se také budete snažit o zlepšování lékařských praktik, přičemž by hra měla reflektovat skutečný medicínský pokrok, ke kterému na polích první světové války došlo. Vedle strategické složky, která bude dle dostupných obrázků nejspíš připomínat něco podobného například This War of Mine, by důležitou roli měly hrát také příběhy a osudy jednotlivých postav.

zdroj: Archiv

Tvůrci slibují řadu těžkých rozhodnutí, co mají mít reálný dopad, při snaze o zachování fyzického, ale též duševního zdraví vašich pacientů i doktorů. Máte pochopit hodnotu života. Nebo tohle povědomí naopak ztratit, kdo ví.

A jeden ze screenshotů naznačuje i aktivní zapojení vašich mediků na bitevním poli. Možná, že příkladnou prací budete mít i šanci ovlivnit průběh či dokonce výsledek celé bitvy. Ale to už se samozřejmě dopouštím polemiky. Tvůrci nicméně upozorňují, že půjde o vzácnou strategii, kde je klíčová záchrana životů, nikoliv jejich braní.

Ambice každopádně nechybí, ale na to, jak moc se je povede naplnit, si budeme muset počkat. Datum vydání War Hospital se totiž prozatím plánuje až na konec roku 2022. Hra by měla vyjít na počítače, PlayStation 5 i Xbox Series.