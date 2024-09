Vzniká nová verze milionového úkazu Flappy Bird. Kolem hry je ale spousta kontroverzí

16. 9. 2024 16:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Deset let po naprosto bizarním úspěchu prosté mobilní hříčky Flappy Bird se má tenhle titul vrátit. Za novou hrou se starým názvem stojí skupina fanoušků Flappy Bird Foundation, která říká, že nová hra bude mít víc módů, různé postavy a multiplayer. Což je velký krok od minihry, kde jste ťukáním na displej udržovali ptáčka v letu.

Zajímavé ovšem je, že tvůrce původní hry Doug Nguyen na nové verzi nijak nespolupracuje a vyjadřuje se o ní na sociálních sítích docela s despektem: „Ne, nemám s tím nic společného, žádná práva jsem neprodal. A nepodporuji krypto.“ Nguyen naráží rovnou na dvě věci. Tou první je, že skupině zjevně neprodal práva na hru. A tady začíná příběh nového Flappy Birdu nabírat černější konotace.

Původně totiž Nguyen svou hru po několika měsících provozu stáhnul ze všech obchodů, i když mu vydělávala jen na reklamách přes milion korun denně. Nguyen ale nechtěl, aby na něj byla upřena pozornost půlky světa, udělal jen malou hru, od které (nejen on) neočekával, že se stane takovým hitem a nelíbilo se mu, že se stala tak návykovou. Takže od roku 2014 ležel Flappy Bird v digitálním mrazáku.

Jenže toho využila společnost Gametech Holdings, která zažalovala Nguyena za to, že je hra příliš dlouho mimo trh, ochranná známka by tím pádem měla být volná, a tedy ji rovnou jménem firmy chtěla i registrovat. Což se také stalo, noví majitelé získali milionovou značku zcela zdarma, na základě toho, že podle jejich právníků byla značka legislativně opuštěná a Nguyen se do soudní pře zřejmě nepouštěl.

Celé to má jeden háček: K soudu došlo v USA, kde Nguyen v roce 2014 skutečně značku licencoval, ovšem na obsílky od soudu nereagoval, možná proto, že on i jeho studio Gears sídlí v Hanoji. Kdyby šlo o známější firmu, nejspíš by se celý proces zneplatnění ochranné známky odehrával úplně jinak.

Skupina Flappy Bird Foundation následně od Gametech Holdings koupila práva na Flappy Bird a rovnou i Piou Piou vs Cactus, hru, podle které údajně Flappy Bird vzniknul a jejíž tvůrce se prý na tvorbě nového Flappy Birdu také podílí. Nedá se v tuhle chvíli vyloučit, že celá akce Gametech Holdings na zisk práv nebyla iniciována právě Flappy Bird Foundation, která má hodně daleko k tomu, aby byla jen skupinkou nadšených fanoušků, za kterou se vydává.

V první řadě skupina musela mít dost peněz na koupi velmi lukrativní značky, pokud tedy její členové nestojí přímo za Gametech Holdings – čemuž nahrává Robertsovo tvrzení, že značku nekoupili, ale „získali“. Zároveň, akvizice Piou Piou vs Cactus je zajišťuje proti případným žalobám ze strany tvůrců této hry v případě, že jim nový Flappy Bird začne vydělávat.

Nakonec, Nguyenova narážka na to, že nepodporuje krypto, se pak vztahuje k faktu, že šéf vývoje Michael Roberts stojí za podivnou firmou 1208 Productions, která se specializuje na kryptoměny, NFT a vydávání laciných her, které s těmito technologiemi pracují.

Nový Flappy Bird má vyjít na iOS a Android v příštím roce. Je ale otázka, zda bychom o něj měli mít ještě zájem a hlavně, kam až se dostal příběh hry, kde se jen snažíte udržet ptáčka ve vzduchu…