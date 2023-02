Vzniká krásný fanouškovský remake Jedi Knight: Dark Forces II

8. 2. 2023 12:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

Když před několika lety vyšel Star Wars Jedi: Fallen Order, všeobecně jsme si hru pochvalovali, ale byly slyšet i hlasy, které podotýkaly, že co do pocitové stránky se souboje se světelnými meči nemohou rovnat starým klasikám z trilogie Jedi Knight.

Její první díl, tedy Jedi Knight: Dark Forces II, však vyšel už v roce 1997 a podle toho taky vypadá. Ten, kdo se dovede obrnit tolerancí a pod ohyzdnými texturami s modely postav o asi tak jednom a půl polygonu si i po letech dovede představit dramatické výjevy z Hvězdných válek, však potvrdí, že hra prostě pořád má co nabídnout.

Fanoušek s přezdívkou Ruppertle se rozhodl to dokázat a jal se milovanou klasiku od základu postavit znovu v Unreal Enginu 4. Výsledek zatím věru nevypadá zle, obzvlášť vezmeme-li v potaz, že se jedná o amatérský jednomužný projekt:

zdroj: Ruppertle / YouTube

Ruppertle se před několika dny podělil o dosavadní výsledky své práce s veřejností a na jeho Patreonu si tudíž můžete zdarma stáhnout hratelnou verzi. Najdete v ní dvě úrovně z originálu, čtyři úrovně pro survival mód a také sandboxový režim.

Těžko však říct, zda podobná snaha vůbec může dojít až ke zdárnému dokončení – Ruppertle ukazoval průchod první předělanou úrovní prakticky přesně před rokem. Pokud mu stavba té druhé opravdu zabrala dvanáct měsíců, výpočet času, kolik by trvalo všech jednadvacet levelů původní hry, moc optimismu nebudí.

A hlavně si nejsem jistý, jak moc dobrý nápad je říkat si o dary na Patreonu. Korporátní právníci sice ani tak nejsou pověstní svou blahosklonnou a vstřícnou tolerancí, ale kdyby šlo o čistě nevýdělečný projekt z lásky, možná by se to ještě dalo nějak uhádat. Jak se ale do věci přidají peníze... Inu, uvidíme. Mezitím nezbývá než parafrázovat: Stahujte, než to smažou!