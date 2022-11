Vyzkoušejte simulaci náročných gladiátorských zápasů ve We Who Are About To Die

15. 11. 2022 12:50 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Jordy Lakiere, modder hry Mount & Blade, posledních pět let úplně sám pracuje na hře We Who Are About To Die – od kódu po grafiku. A po takové době se konečně odhodlal podělit se o plody své práce s širokou veřejností. Hru vyslal na cestu předběžným přístupem, dokončit by ji chtěl do roka.

We Who Are About To Die je neotřelá simulace gladiátorských zápasů, která pravděpodobně dá vzpomenout na Kingdom Come: Deliverance. Spojitost hledejte ve velmi náročném, na fyzice založeném soubojovém systému.

Autor v popisu hry varuje, že ze začátku budete mít vyloženě problém někomu ublížit a zároveň přežít. Chce to zkrátka trpělivost, přijít soubojům na kloub a přistoupit na to, že zběsilým mačkáním kláves docílíte tak akorát vlastní smrti.

zdroj: Jordy Lakiere

Ale s tím se tady počítá, jelikož se hra řadí mezi roguelite tituly. Váš gladiátor je předurčený k tomu, aby jednoho dne skonal v aréně hrdinskou smrtí. Do té doby bude dělat radost obecenstvu, prožívat nejrůznější nahodilé události a samozřejmě i získávat čím dál tím lepší výbavu.

První ohlasy od hráčů na Steamu jsou opravdu velmi pozitivní, takže dost možná máme co do činění s dalším nezávislým klenotem a pět let práce jediného vývojáře nebylo marných. Vstupenka do předběžného přístupu We Who Are About To Die vás vyjde na 22 eur (asi 534 korun), momentálně ji pak můžete sehnat i s úvodní 10% slevou.