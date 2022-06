Vyzkoušejte si demo české akční adventury 1428: Shadows over Silesia

3. 6. 2022 15:10 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Petr Kubíček ze studia KUBI Games má před sebou už jen pár měsíců na dokončení své prvotiny 1428: Shadows over Silesia a aby ukrátil čekání vám, fanouškům projektu, vypustil na Steam hratelné demo.

Sami si tak můžete vyzkoušet, co akční adventura z historických reálií s fantasy prvky nabízí ve své první kapitole, ať už je řeč o českém dabingu v rámci vyprávění zdejšího temného příběhu, o velmi tuhých soubojích, řešení environmentálních hádanek za pomoci fyziky, či o systémech pro nevidomé hráče.

Pokud se vám hra na základě dema zalíbí nebo jste si její koupí jistí už teď, můžete v obchodě Xzone předobjednávat krabicovou verzi za 800 korun, což vám zajistí nejen hru, ale i artbook, mapu, pražský groš, vystřihovánku, samolepky a tematický dopis.

zdroj: Xzone

Hra 1428: Shadows over Silesia vyjde 6. září pouze na počítačích, ale bude podporovat gamepady a Kubíček by časem rád zajistil i konzolové verze. Hře se zároveň podařilo minulý pátek v rámci herní konference Game Access získat nominace v Indie Awards, o něž se ucházelo na 60 indie her, v kategoriích nejlepší hratelnost, nejlepší vizuální stránka i nejlepší hra celkově, přičemž na nejlepší hru ji nominoval i český databázový web Visiongame.