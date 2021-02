Vyzkoušejte si chystanou 3v3v3 střílečku Nine to Five

11. 2. 2021 14:48 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Multiplayerová střílečka Nine to Five spadá svým pojetím do stejného ranku jako Rainbow Six Siege. Jde rovněž o taktickou akci na týmy, přičemž rozdíl je v počtu týmů a počtu jejich členů. V zápasech na 15 minut se o vítězství utkají tři týmy po třech hráčích.

Každý zápas je dále rozdělený do tří směn, přičemž vaše počínání v první směně ovlivňuje výchozí možnosti ve směně následující. Příklad za všechny: V první směně týmy soupeří o získání informací z trezoru, ve druhé se vítězný tým snaží v trezoru bránit zbylým týmům a ve třetí směně se vítěz předchozí směny snaží prchnout z mapy s ukořistěnými informacemi.

V každé směně máte možnost pouze jednoho oživení, ale i po smrti můžete být svému týmu užiteční. Od Nine to Five nečekejte třídy hratelných postav. Místo toho si svou postavu vytvoříte dle libosti, tedy můžete třímat libovolnou zbraň a zároveň zastávat roli zdravotníka. Taky si navolíte několik perků a vaše vybavení půjde dále vylepšovat.

zdroj: Redhill Games

Do zápasů se můžete vrhat sólo a doufat v dobré parťáky, nebo vstupovat rovnou v sehrané partě tří kamarádů. Tvůrci nepočítají s boty, tak doufejme, že matchmaking bude odsýpat. Co se monetizace týče, vývojáři by se rádi vyhnuli loot boxům a možnosti kupovat si silnější vybavení. Jde jim prý o férovost, tak snad si budou stát za svým.

Zasazením hry je blízká budoucnost, ve které státům nepanují vlády, ale korporace, pro něž jakožto žoldáci vykonáváte špinavé prácičky. Ale to je asi tak vše, co od příběhu multiplayerové střílečky můžeme očekávat. Určitě se podívejte na humorný trailer výše, a pokud vás zajímá pozadí vývoje jedné z map, nevynechejte vývojářský stream.

Dnes bude každopádně odstraněna veškerá rouška tajemna. Střílečku Nine to Five totiž čeká víkend plný veřejného testování, do kterého se skrze Steam může zapojit kdokoliv. „Víkendová“ beta startuje již dnes večer v 19:00 a skončí v úterý 15. února v 9:00. Plná hra ještě nemá datum vydání, ale můžete počítat s tím, že bude free-to-play.