Vývojáři Abandoned se brání spojování s Kodžimou a Silent Hillem

22. 6. 2021 10:45 | Novinky | autor: Pavel Makal

Letos v dubnu došlo k představení hry Abandoned od nizozemského týmu Blue Box Game Studios a příznivci survivalu se zatajeným dechem sledovali, jaká atmosférická nádhera se na ně chystá. Realisticky zpracované prostředí, krásná příroda a temný kult, který usiluje o život hlavního hrdiny.

Hra sama o sobě vypadá velmi dobře, to ale řadě zvídavých hráčů nestačilo.

Začaly se objevovat první zkazky a konspirační teorie o tom, že Abandoned je ve skutečnosti nový Silent Hill a že za studiem Blue Box stojí sám Hideo Kodžima.

Abandoned sice svým pojetím a těmi několika příběhovými drobečky, které autoři poskytli, může slavnou (a už sedm let spící) značku Konami připomínat, pokud jste ale doufali, že jde o nový Kodžimův projekt, budeme vás muset zklamat.

Quick message from Hasan: pic.twitter.com/1oVeaMvu3w — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) June 22, 2021

Spekulacím učinili přítrž samotní vývojáři, kteří podle všeho museli s těžkou hlavou sledovat, jak se diskuze kolem jejich hry pomalu vymyká z kloubů a místo potenciálních kvalit se debatuje především o možném spojení s legendárním japonským designérem. I proto se na Twitteru ozval Hasan Kahraman, zakladatel studia a herní designér, aby ukázal svou tvář a přesvědčil fanoušky, že hra opravdu nemá s Kodžimou ani Silent Hillem nic společného.

Jestli mu to po relativně emotivním vyjádření budete věřit, to už je jen na vás. V pátek bychom se každopádně měli dočkat nového gameplay traileru, který hororovým nadšencům více přiblíží herní mechanismy Abandoned. Hra míří na PlayStation 5 a vyjít by měla ještě letos, posléze údajně dorazí i na PC.