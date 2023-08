Vývojáře Genshin Impact nenadchly příměry k The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Genshin Impact je fenoménem, který oslovil množství hráčů na východě i západě a výrazným způsobem nakopnul kariéru vývojářskému studiu miHoYo. Jak to ale často u podobných úspěšných projektů bývá, zrod hry se neobešel bez nepříjemností a problémů.

Během uplynulé akce Genshin Impact FES 2023 v čínské Šanghaji se vedoucí studia Liou Wej v krátkém příspěvku rozpovídal o vývoji a historii hry (děkujeme ComicBookResources). Uznal, že v začátcích bylo miHoYo malým nezkušeným týmem, který kdyby věděl, jak komplikovaný vývoj hry bude, nejspíše by tvorbu rovnou vzdal. Situaci jim zkomplikovala hlavně nezkušenost s tvorbou otevřených světů i chybějící vhodný engine.

Práce nicméně pokračovaly a postupně tvůrci došli až do fáze, kdy se hra představila veřejnosti, což doprovodil i následný beta test. Ten však tvůrcům zjevně přinesl spíše větší množství strastí než užitku. Mnoho testerů mělo poukazovat na podobnosti s The Legend of Zelda: Breath of the Wild a přirovnání postupně převzala i široká veřejnost.

Specificky v Číně se nespokojenost s přílišnou podobností dokonce dostala do bodu, kdy někteří hráči otevřeně protestovali a například ukazovali svůj nesouhlas s tím, že hru propaguje Sony. Jeden z fanoušků například na akci ChinaJoy rozbil svůj PlayStation 4, aby jasně ukázal svou nevoli (děkujeme insiderovi jménem Daniel Ahmad).

