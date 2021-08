Vývojář Apex Legends přišel o práci kvůli rasistickým komentářům

Hlavní designér hry Apex Legends, Daniel Z. Klein, je považovaný v hráčské komunitě za kontroverzní osobu už nějaký ten pátek. Jeho ostré přestřelky na sociálních sítích s fanoušky vedly například k tomu, že v roce 2018 přišel o práci ve společnosti Riot Games.

Loni v létě pak Klein nastoupil do společnosti Respawn pod Electronic Arts, kde se staral o balancování jednotlivých hrdinů v Apexu. Právě aktivní zapojení v online komunitách, ale i některá designérská rozhodnutí se ovšem nesetkaly s úspěchem. Během prvního roku si sám Klein několikrát postěžoval na Redditu na přehnanou toxicitu ze strany fanoušků. Jako příklad zmínil urážlivé e-maily doručené dokonce i zaměstnavateli jeho partnerky, zveřejnění adresy jeho rodičů a podobně.

Minulý měsíc pak internetem začal kolovat screenshot komentářů z roku 2007. Na nich Klein kupříkladu označuje chromozom XX (tedy chromozom určující ženské pohlaví) jako stupidní chromozom nebo se vyjadřuje o svých sousedech pocházejících z Afriky jako o zvířatech. Klein se koncem července přiznal, že screenshoty jsou pravé a omluvil se za jejich obsah. Cítí se trapně, smutně a naštvaný na své mladší já, přičemž doufá, že je fanouškům jasné, že už si podobné věci nemyslí.

I was recently confronted with some awful statements I made on a blog I wrote back in 2007. I take full ownership for the things I said, and I'm embarrassed, sad, and angry at my younger self for saying this stuff. I hope it is obvious that I don't believe these things anymore.