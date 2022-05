Vývoj Alana Wakea 2 pokračuje dobře. Remaster vyjde na Switchi

13. 5. 2022 12:45 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Akční adventura o duševně rozervaném spisovateli Alanu Wakeovi slaví 12. výročí od vydání, a protože se toho kolem téhle značky děje dost, rozhodlo se studio Remedy natočit slavnostní video s kreativním ředitelem studia Samem Lakem, dabérem Alana Wakea Matthewem Porrettou a jeho modelem Ilkkou Villim.

Sam Lake rovnou brzdí očekávání všech, kdo by čekali trailer na Alana Wakea 2. Studio chce prý udělat co nejlepší první dojem a nic neuspěchat, takže nemáme ani počítat s tím, že by se hra ukázala na některé z letních akcí. Vydání je momentálně plánované na rok 2023 pro PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5.

Tým nabídl alespoň několik obrázkových konceptů, z nichž je jasně patrný příklon k hororu, který tvůrci avizovali už dříve. Zejména stařena s pletením je velice sympatická dáma, která má s Alanem jen ty nejlepší úmysly.

„Daří se nám výborně. Velká část hry už je hratelná. Chceme se být jistí, že tvoříme ten nejlepší zážitek, nejlepší první survival horor od Remedy. Nechceme se rozptylovat čímkoliv jiným,“ prohlašuje Lake, přičemž rozptýlení zahrnuje právě chystání trailerů, dem a dalších ukázek na letní akce.

Na druhou stranu, část studia pracovala na portu říjnového remasteru původní hry pro Switch. Konzolová modernější verze mě osobně sice zase tolik nenadchla (viz recenze), nijak ovšem nesnižuje kvality původní hry, která vždycky oslňovala spíše baterkou a příběhem nežli technickým zpracováním.

Na Switchi poběží Alan Wake Remastered nativně, nikoliv skrz streamování z cloudu. Vyjde tam pouze digitálně během podzimu. Další detaily zveřejní Remedy krátce před samotným vydáním.

Vedle pokračování a handheldové verze remasteru vyšla během streamu najevo ještě jedna zajímavá zpráva. Už před čtyřmi lety studio uvedlo, že pracuje na seriálové adaptaci Alana Wakea, která se nyní z abstraktní fáze opět o kousek přiblížila realitě. Studio navázalo spolupráci s televizní stanicí AMC, která produkovala kupříkladu seriál Živí mrtví, a už jí stihlo propůjčit svá práva. Cesta na televizní obrazovky prý ale bude ještě velmi dlouhá.