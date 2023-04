Vytvořte si v plánovači Diablo IV svou dokonalou postavu

5. 4. 2023 10:12 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Do otevření bran pekelných Diabla IV zbývají zhruba dva měsíce. Máme za sebou uzavřenou a otevřenou betu a do plného vydání se už do hry s nejvyšší pravděpodobností nedostaneme. Nejednoho fanouška napadne: „Co teď? To mám jako těch dalších 62 dní čekat, když jsem se takhle namlsal?“ Nikoliv, můžete zavítat do Diablo IV planneru, začít tesat svou ideální postavu a snít o virtuálním rekovi, který se postaví všem zplozencům pekla.

D4 planner je nástroj, který bude jistě všem harcovníkům akčních RPG důvěrně známý. Umožní vám totiž podle pravidel hry levelovat postavu a rozdělovat zkušenostní body do stromu schopností. Teď před vydáním Diabla IV má i další výhodu: Dovolí vám nakouknout do skillů postav, ke kterým jste se v betě třeba nedostali. Možná přehodnotíte, za koho si dáte první průchod hrou!

zdroj: Foto: Se svolením D4planner.io

Můžete si načrtnout rovnou několik způsobů levelování pro lepší představu, jak rozdělit body zkušeností, pokud chcete jet třeba za barbara se zaměřením na schopnost Whirlwind nebo za rogue se soustředěním na plošné poškození. Zatím ale na stránce najdete jen a pouze stromy schopností. Druhotné herní mechaniky jako třeba nekromantova Kniha mrtvých chybí.

Co pro podobné plánovače vývoje postav bývá typické, jsou i různé výpočty vlastností, odolností, přidávání paragon levelů a vyzbrojování virtuální postavy legendárními předměty. Můžete tak mít dynamickou představu o atributech a plán, na které vybavení mířit. To zatím v D4 planneru taktéž chybí, byť předpokládám, že nástroj se o podobné funkce rozšíří s vydáním hry.

Diablo IV vychází 6. června na PC a obě generace konzolí PlayStation a Xbox. Majitelé předobjednávek se do hry dostanou 4 dny předem.