Vyšlo první rozšíření pro Doom Eternal, ve kterém budete bojovat se žraloky

21. 10. 2020 14:40 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Jak už je dnes v módě, i primárně singleplayerové hry jako Doom Eternal počítají se season passem, který se postará o dodatečný obsah za dodatečnou investici. První příběhové DLC pro heavy metalovou střílečku právě vyšlo a je s podivem, že základní hru k jeho hraní vlastně vůbec nepotřebujete.

V Doom Eternal: The Ancient Gods, Part One se vrátíte k Maykrům do říše Urdak, abyste vymýtili démonické zlo z nebe. Cesta vás zavede do nových oblastí, jimiž jsou například pochmurné krvavé bažiny v pekle či deštivá průmyslová oblast UAC Atlantica uprostřed oceánu.

Doom Guy se naučí plavat a bude čelit hrozbám i pod hladinou, přičemž nemusí jít nutně o démony, ale i docela obyčejné pozemské žraloky. A nových typů nepřátel je víc. Budete mít co do činění se Spiritem, éterickou bytostí zvyšující sílu a rychlost ostatních démonů. Objeví se i Blood Maykr, bývalý anděl s holí schopnou metat blesky.

Nově se také vybavíte podpůrnými runami, které mohou například zdvojnásobit vámi udělované poškození, když je vaše zdraví nižší než 76 %. Další menší novinky jako skiny a Master Collection najdete vypsané zde.

Na Steamu už je téměř 500 uživatelských recenzí, z nichž 87 % je kladných, takže byste s tímto dodatkem nemuseli šlápnout vedle. První rozšíření Doom Eternal s podtitulem The Ancient Gods, Part One zakoupíte na všech platformách samostatně za 20 eur nebo v deluxe edici se základní hrou za 90 eur, jejíž součástí je season pass. Nebo si můžete dokoupit jen ten season pass za 30 eur.