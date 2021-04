Vylepšená verze Metro Exodus vychází 6. května. Bez RT karty si ji nezahrajete

29. 4. 2021 18:15 | Novinky | autor: Jiří Svák

Metro Exodus Enhanced Edition toho pod pokličkou skrývá více, než se očekávalo. Já osobně jsem vylepšenou edici bral jako něco, co přinese ray-tracing na konzole (nové generace), přičemž na PC se setkáme pouze s drobnějšími změnami. Včerejší oznámení 4A Games, stejně jako exkluzivní rozbor expertů z DigitalFoundry, mě ale vyvedly z omylu.

Enhanced edice Metro Exodus bude první AAA hrou, která pro svůj chod bude vyžadovat grafickou kartu s akcelerací ray-tracingu, tedy některou z řady RTX od Nvidia nebo z generace Radeonů 6000 od AMD. Vývojáři totiž překopali nasvícení hry a ray-tracing do enginu ještě více integrovali.

Upgrade je to tak zásadní, že nedorazí formou patche, ale jako samostatný produkt. Pro stávající majitele hry bude nová edice zdarma, mohou tak očekávat, že od 6. května objeví ve své herní knihovně novou položku. Platí to pro platformy Epic Games, Steam, Windows Store a GOG. Konzolí se nové oznámení prozatím netýká, ty by měly svou vylepšenou verzi dostat až později v tomto roce.

zdroj: Foto: Eurogamer

O co tedy v Enhanced edici pro PC jde? Jak vysvětluje Alex Battaglia z DigitalFoundry, původní implementace ray-tracingu do hry započala až někdy v půlce vývoje a byla na engine, hrubě řečeno, naroubována. Ačkoli Metro po svém vydání přineslo nejkomplexnější RT efekty včetně globální iluminace, stále se potýkalo s omezeními.

Systém nasvícení ve hře, stejně jako u většiny titulů s podporou RT efektů, je vlastně hybrid mezi rasterizací a ray-tracingem. Na plně ray-tracovanou AAA hru stále ještě není dostatek výkonu (a bůhví, zda někdy bude tak výkonnostně náročný rendering obhajitelný). Část efektů je tak tvořena pomocí tradičních berliček rasterizace typu falešných světelných zdrojů či podobných technik, které suplují ztrátu informací mimo zorné pole kamery.

To byl i případ původní verze Metro Exodus. I když je ve hře RT globální iluminace, tedy nasvícení bere v potaz rozptýlené světlo pocházející ze slunce (oblohy), využívá pouze části možností ray-tracingu – například paprsek se odráží ve scéně jenom jednou. V realitě to ale vypadá jinak: podle druhu materiálu se světlo odráží donekonečna a ovlivňuje další objekty v okolí. Podle barvy světelného zdroje nebo předmětu, na které světlo dopadá, pak dostává okolí správný odstín, a to včetně sytosti stínů. Původní verze Metro Exodus tak sice dokázala realisticky vykreslit stíny i ambientní okluzi, ale složitější interakce světla už nezvládala. Realističnost nasvícení zároveň stále držela zpátky světla, která se do ray-tracingu nepočítala, tedy již zmíněné neviditelné světelné zdroje a podobné vývojářské obezličky.

A to je právě novinka, kterou na PC přináší Enhanced Edition. Autoři ze hry vypreparovali všechna falešná světla a podobné záležitosti a nechali nasvícení plně na ray-tracingu. A stejně jako v případě původních srovnávaček RT ON / RT OFF má nová implementace na vizuál až transformativní vliv.

zdroj: Foto: Eurogamer

Všechny světelné zdroje se nyní podílejí na počítání ray-tracingu, takže odrazy od předmětů barví světlo, odrazy se mezi sebou míchají, dynamické osvětlení stejně jako ve skutečnosti ovlivňuje statické světelné zdroje a tak dále. Zároveň se správně chovají i materiály: některé světlo více odrážejí, jiné ho lámou (průhledné a částečně průhledné povrchy, mlha, pára), jiné zase pohlcují. Je to funkční simulace chování světla.

Tímto už nejde ray-tracing ze hry odpárat, tudíž bez karty s RT akcelerací si Enhanced Edition nezahrajete. Překvapující je, že vylepšené Metro Exodus neběží hůře než originál, ale nároky na výkon GPU má stejné, spíše v některých scénách ještě nižší. Majitelé grafických karet RTX si navíc mohou zapnout DLSS, nově v zásadně vylepšené verzi 2.1, která nezpůsobuje degradaci obrazu a ušetří další výkon. Hra rozšířila i grafická nastavení, takže těch lze v případě nedostatku výkonu rovněž využít.

zdroj: Foto: 4A Games