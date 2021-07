Vydavatel Call of Duty zatrhl vývoj cheatovacího hacku

Pokud hrajete multiplayerové střílečky, asi znáte ten moment zmaru, kdy si z hlavy strhnete headset a jste připraveni přísahat, že ten člověk na druhé straně prostě bohapustě cheatuje. Naneštěstí to mnohdy nemusí být jen pocit vycházející ze zraněného ega.

Jedním ze systémů, které mohly poctivým hráčům velmi znepříjemnit multiplayerová klání, je User Vision Pro. Tento hack poskytuje svému uživateli automatické zaměřování a střelbu. Funguje tak, že si jej zájemce spustí na sekundárním PC, software analyzuje dění na obrazovce a následně přes speciální hardwarový mod (jako je třeba zařízení Cronus Zen) převezme ovládání.

Ladies and gentlemen, I present you the next generation of cheating now available on console, and has been for a while but lately its been becoming more popular and more of a trend, consoles are no longer a safe space to play your games legit anymore pic.twitter.com/iEQzPVFf1h