Vydání Stalkera 2 už nic nebrání. Míří do lisoven

11. 11. 2024 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Zkontrolujte filtry na plynové masce a zásobníky, výletu do černobylské Zóny už nic nebrání. Vývojářský tým z GSC software oznámil, že dlouho očekávaný Stalker 2: Heart of Chornobyl po skoro deseti letech komplikovaného vývoje dosáhl statusu gold. Vývoj je tedy dokončený, kopie míří do lisovny a hra může digitálně i fyzicky vyjít.

Zároveň dostáváme skvělý akční trailer (ke zhlédnutí výše) a hardwarové nároky. Stalkera 2 si budete moct zahrát i na poměrně slabých sestavách. Minimální požadavky jsou na procesory AMD Ryzen 5 1600X, nebo Intel i5-7600K, grafiku Radeon RTX 580, či GeForce GTX 1060 při 8 GM RAM. Vývojáři však doporučují alespoň AMD Ryzen 7 3700X, nebo Intel i7-9700K, kartu Radeon RX 5700 XT, GeForce RTX 2070 Super, nebo GTX 1080 Ti. Ve všech případech je pak nutné SSD a 150 GB volného místa na disku.

Když jsem koncem srpna Stalkera 2 hrál na Gamescomu, byl jsem unešený z toho, jak hře zůstala volnost a jak dokáže lákat k prozkoumávání postapokalyptické Zóny. Tvůrci hru připodobňují k RPG v otevřeném světě, akorát místo zkušeností sbíráte vybavení, které vám přežívání v anomáliemi, bandity a radiací sužovaném okolí černobylské elektrárny usnadní.

Svět žije i bez vás. Skupinky různých frakcí se přetahují o nadvládu nad opuštěnými továrními komplexy, bezpečnými stezkami a bohatými nalezištěmi artefaktů. Ostatně i vaše rozhodnutí pomohou utvářet komplexní vztahovou mapu Zóny. Můžete se klidně i stát stalkerem stojícím mimo zákon, který přepadává pocestné.

Stalker 2: Heart of Chornobyl vychází 20. listopadu na PC a Xbox Series X/S. Zároveň bude k dispozici v den vydání v předplatném Game Pass.