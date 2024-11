Vydání Lego Horizon Adventures doprovází tematická stavebnice

18. 11. 2024 14:59 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Pokud vám ještě doma na policích zbývá trochu místa a chcete svou sbírku Lega rozšířit o kousek z neopravěkého světa Horizonu, můžete vzít zavděk majestátním Tallneckem, ale také zbrusu novou stavebnicí doprovázející vydání hry Lego Horizon Adventures.

V novém setu najdete minifigurky Aloy a Varla stojících proti robotickým nepřátelům zastoupeným Sawtoothem a Shell-Walkerem. Stavebnice obsahuje 768 dílků a stojí za zmínku, že robozvířata jsou do jisté míry polohovatelná a z roboželvy dokonce můžete oddělávat energetický štít a náklad na zádech. Tedy, to u Lega můžete tak nějak vždycky, ale rozumíme si.

zdroj: Lego

Set s číslem 77037 si už teď můžete předobjednat na oficiálním webu Lega, na pulty obchodů Aloy a Varl vs. Shell-Walker a Sawtooth zamíří 1. března 2025 a vychází na 1099 Kč.

A co se týče Lego Horizon Adventures, o těch Patrik v recenzi minulý týden napsal: „Lego Horizon Adventures není typickou Lego hrou. Vypadá o poznání líp a má daleko sofistikovanější soubojový systém. Na druhou stranu vás prakticky okamžitě trkne velmi repetitivní herní náplň, kde v úrovních nemáte kromě přímočarého běhu do arény co dělat. Nečekejte to samé, co ve velkých hrách, nečekejte výzvu a dostanete fajn jednohubku plnou inspirace na vlastní domácí stavění. Revoluce v Lego hrách se koná jen na některých místech, a to ještě za cenu ztráty jiných zábavných systémů.“