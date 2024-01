Vychází War Hospital, depresivní management nemocnice a beznaděje

11. 1. 2024 15:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Dnes vychází jedna z prvních větších her letošního roku. War Hospital od Barve Lamb Stuio vás zavede do první světové války, konkrétně na sever Francie. Tam se budete v polorozpadlé vesničce snažit řídit a spravovat malou vojenskou nemocnici a nebudete to mít vůbec jednoduché.

Hra staví především na správě surovin a ty jsou v podstatě dvě – lidé a materiál. A ani jedné nemáte dostatek. Všechno vám neustále chybí, ničeho není nazbyt, doktoři kolabují, pacienti umírají a War Hospital před vás klade jedno nepříjemné rozhodnutí za druhým. Žádná volba přitom není vyloženě správná, nebo špatná, všechno záleží jak na kontextu aktuální situace, tak na vašich morálních hodnotách.

Klíčem je také prioritizování nemocných a zraněných. Aby se dostalo lékařské péče nejdříve urgentním případům v ohrožení života. Starat se krom nemocničního zázemí budete i morálku lékařů. Čím odpočatější doktory budete mít k dispozici, tím efektivněji budou léčit zraněné vojáky. Počítejte ale s tím, že bílé pláště budete muset často hnát až k hranicím vyčerpání. Holt válka není žádný med a War Hospital není žádný Theme Hospital.

Recenzi na War Hospital chystáme brzy i u nás, jen se připravte na to, že tenhle titul opravdu není pro každého. Rozhodně nečekejte herní verzi seriálu MASH a už vůbec to není vojenská verze Two Point Hospital. Tady se budete muset smířit s tím, že vám budou každou chvíli umírat lidé, ať se budete snažit sebevíc.

Vedle PC vychází War Hospital také na PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S.