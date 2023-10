Vychází tahovka Wargroove 2. Bere si to nejlepší z Advance Wars

6. 10. 2023 10:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Wargroove před lety nabídlo strategickou tahovku, která si brala to nejlepší z Advanced Wars a Fire Emblem a všechno to zabalila do roztomilého, nenásilného hávu. Pokračování má ambice bojové systémy ještě prohloubit, nabídnout více jednotek i frakcí a opět nás vrhnout do taktické mely na souostroví Aurania. Trailer k vydání můžete zhlédnout výše.

Základním kamenem úspěšného dobývání na souši, moři a nebi je ve Wargroove 2 váš velitel. Silná jednotka, která oplývá unikátními schopnostmi a jejíž skon znamená často i konec hry. Na kompaktních, ale členitých mapách budete dobývat vesnice, trénovat jednotky, zabírat strategické body a hlavně mydlit všechno a všechny, kteří s vámi nesdílejí frakční barvy.

Soubojový systém pracuje s různými typy jednotek, jejich slabinami, odolnostmi a kritickými útoky. Například takoví kopiníci udělí vždy větší zásah, pokud stojí vedle jiné kopinické jednotky. Zároveň jsou přímou odpovědí proti nájezdům extrémně rychlé a silné kavalerie. Typů jednotek je mnoho, což znamená, že vás čeká skutečné strategické hodování a těžká rozhodnutí.

Kromě příběhové kampaně plné scénářů s vedlejšími úkoly a zajímavými misemi vás čeká ještě roguelite mód Conquest, no a pokud by i to bylo málo, můžete sáhnout po intuitivním editoru a vytvořit si mapy vlastní, které pak můžete sdílet s komunitou. Wargroove 2 zkrátka nabízí téměř nekonečné možnosti. Lokální nebo online multiplayer v až čtyřech hráčích je samozřejmostí.

Wargroove 2 je k dispozici na Nintendo Switch a PC, na Games.cz také pracujeme na recenzi, takže bližší vhled do sympatické tahovky nabídneme brzy. Na agregátu Metacritic se hra momentálně těší vydařenému hodnocení 86 bodů.