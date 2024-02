Vychází slibná karetní roguelite strategie Hellcard

5. 2. 2024 14:45 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Pokud nemáte dost deckbuilderů a variací na Slay the Spire, zbystřete. Vychází totiž povedená karetní strategie Hellcard, kterou si užijete hlavně s až třemi dalšími hráči v kooperaci. Ostatně Patrik měl možnost loni ze hry část ochutnat a žvanec si náramně pochvaloval. Trailer k vydání plné hry můžete zhlédnout výše.

S verzí 1.0 Hellcard dostává čtvrtou hratelnou třídu: Ženistu. Jeho devízou je pomalý rozjezd, ale slabší začátek hry výrazně kompenzuje silou v jejím závěru. Postava obohacuje už tak macatý balíček o dalších 101 nových karet, 8 startovních artefaktů, novou lokaci, 6 nových kostýmů a dosud nevídaný herní mechanismus.

Přepracování se dočkal i nekonečný mód, který dostal citelné úpravy vyváženosti. Hra by neměla být skokově obtížná, ale místo toho si po určitém počtu pater vyberou hráči jeden modifikátor ze tří, který jim cestu podzemím zkomplikuje. Mohou se tak vyvarovat postihům, které by citelně omezily funkčnost jejich buildu.

Zároveň s vydáním hry začíná čínský rok draka. Vývojářský tým z Thing Trunk proto každému hráči a hráčce nadělí dva kostýmy inspirované tímto svátkem. Vydáním verze 1.0 však novinky v Hellcard nekončí. Chystá se například ještě pátá hratelná postava.

Hellcard vznikal původně jako rozšíření roguelite dungeonu Book of Demons, ale nabobtnalo do takových rozměrů, že se tvůrci nakonec rozhodli jej vydat jako samostatnou hru. Nicméně část týmu pracuje i na Book of Aliens, která má být poctou původním X-COMům.