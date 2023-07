Vychází pokračování nadpřirozeného hororu Oxenfree II: Lost Signals

12. 7. 2023 15:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

První díl adventury Oxenfree poslal partu teenagerů na letní prázdniny, ale co začínalo jako náctileté drama plné tyček na selfie a duší rozervaných z toho, kdo s kým šel na rande, záhy nabralo daleko temnější směr. Tajemný přízrak na pláži, nevysvětlitelný rádiový signál, jeden draze zaplacený omyl a skok do nadpřirozena předestřel poutavé dobrodružství, které strhlo a nepustilo svým mrazivým tónem i zajímavě podanou hratelností soustředěnou hlavně do propracovaných rozhovorů.

V pokračování Oxenfree II: Lost Signals už sice nebudeme sledovat osudy školou povinných hrdinů, ale hraní pomocí dialogů a takřka kingovské koketování s hrozbou z jiných úrovní reality se vrátí v plné síle.

Protagonistka Riley Poverly se vrací do rodného městečka Camena, na které ale kvůli pohnutému dětství a válkou poznamenanému otci nemá nejlepší vzpomínky. Chce tam zkoumat záhadné elektromagnetické vlny rušící rádio i elektřinu. A kdo hrál jedničku, už tuší, že původce zvláštní anomálie nebude něco banálně pozemského jako třeba špatně nastavený generátor v místní elektrárně.

Na záhady nebudeme muset čekat dlouho – Oxenfree II: Lost Signals po několika odkladech vychází dnes v pět hodin odpoledne. Míří na PC, PS4, PS5, Switch, Android a iOS, přičemž na mobilech bude k dispozici prostřednictvím předplatného od Netflixu. Na velkých platformách bude stát dvacet dolarů. A kdo by si u té příležitosti chtěl připomenout i první díl, má ideální možnost, protože ten je momentálně na Steamu v 80% slevě a vyjde na necelá dvě eura.

Za zmínku stojí neexistence verze pro Xbox, což je vcelku zajímavá otočka čelem vzad oproti předchozí epizodě, která zas pro změnu byla nějakou dobu k dispozici pouze na konzoli od Microsoftu. Věc začne dávat trochu větší smysl, když si člověk uvědomí, že autory ze studia Night School v roce 2021 odkoupil Netflix, a byť důvody pro volbu platforem nikdo oficiálně nepotvrdil, je pravděpodobné, že v Netflixu zkrátka míní propagovat vlastní službu a nechtějí, aby jim vítr z plachet uzmul Game Pass.